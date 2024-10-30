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11:09, 30 октября 2024Наука и техника

В Китае выбрали разработчиков космических грузовиков

SpaceNews: в Китае выбрали разработчиков космических грузовиков

Фото: CMSA

Китайское агентство по пилотируемым космическим полетам выбрало две организации для создания грузовых космических кораблей, предназначенных для снабжения околоземной орбитальной станции. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Первый из разработчиков — Академия инноваций микроспутников Китайской академии наук — разрабатывает корабль Qingzhou. Вторая — Институт проектирования самолетов Чэнду Китайской корпорации авиационной промышленности — работает над аппаратом Haolong. Оба корабля должны иметь возможность доставлять на околоземную орбиту не менее 1800 килограммов полезных грузов и утилизировать при возвращении обратно не менее 2000 килограммов.

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Издание отмечает, что китайская сторона стремится повторить американский подход, когда НАСА выбрало частные компании для осуществления грузовых миссий к Международной космической станции.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что китайский пилотируемый корабль Shenzhou-19 с тремя тайконавтами на борту успешно пристыковался к китайской околоземной орбитальной станции Tiangong.

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      Иван Потапов
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