Командир отряда «Ахмата» показал на видео «нежданчик от противника» в Курской области

Командир «Ахмата» с позывным Аид показал неожиданность от ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие показали на видео ситуацию, с которой столкнулись по возвращении с боевого задания. Ролик опубликовал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид в Telegram.

На кадрах видно охваченное огнем двухэтажное кирпичное здание. Судя по реакции автора ролика, там могли располагаться российские бойцы.

Когда именно было снято видео, не уточняется, однако Аид пометил его как архивное. «Нежданчик от противника», — так описал он происходящее.

Ранее Аид показал автомобиль ВСУ с пророческой надписью «везу в пекло». «Как съездили?» — риторически поинтересовался автор публикации. Фотография была сделана в районе Суджи, освобожденной российскими войсками в марте.