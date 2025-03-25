В «Ахмате» показали ставшую пророческой надпись на авто ВСУ

Командир отряда «Ахмат» с позывным Аид показал авто ВСУ с пророческой надписью

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид показал авто Вооруженных сил Украины (ВСУ) со ставшей пророческой надписью. Кадр опубликован в Telegram-канале подразделения Аида.

На выложенном снимке запечатлен увязший в грязи подбитый транспорт, на задней двери которого маркером выведена надпись «везу в пекло».

«Как съездили?» — прокомментировал кадр автор публикации. Отмечается, что снимок был сделан в Судже Курской области.

Ранее сообщалось, что российские военные добрались до подорванной ВСУ газоизмерительной станции «Суджа» и освободили автомобильный пограничный пункт пропуска.