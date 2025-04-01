Мать Касаткиной отреагировала на претензии из-за смены дочерью гражданства

Мать Касаткиной о претензиях из-за смены Дарьей гражданства: Не знаю, о чем речь

Татьяна Тимковская, мать бывшей российской теннисистки Дарьи Касаткиной, отреагировала на претензии в свой адрес, а также в адрес дочери за то, что та сменила спортивное гражданство на австралийское. Об этом сообщает Odds.ru.

«Я не читаю комментарии, поэтому не знаю, о чем речь. Зачем отвечать людям, мнение которых не спрашивали?» — заявила Тимковская.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов резко высказался о родителях Касаткиной. «Значит, Касаткину так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис — это найти новую родину», — посчитал он.

29 марта стало известно, что Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Спортсменка заявила, что Австралия стала для нее местом, которое она любит и где по-настоящему чувствует себя как дома.