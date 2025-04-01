Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
1:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Ак Барс
7:2
Завершен
Автомобилист
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Северсталь
5:2
Завершен
Спартак
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
ЦСКА
2:1
Завершен
Динамо Мн
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Бостон Брюинз
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
21:08, 1 апреля 2025Спорт

Мать Касаткиной отреагировала на претензии из-за смены дочерью гражданства

Мать Касаткиной о претензиях из-за смены Дарьей гражданства: Не знаю, о чем речь
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / NOUSHAD / Globallookpress.com

Татьяна Тимковская, мать бывшей российской теннисистки Дарьи Касаткиной, отреагировала на претензии в свой адрес, а также в адрес дочери за то, что та сменила спортивное гражданство на австралийское. Об этом сообщает Odds.ru.

«Я не читаю комментарии, поэтому не знаю, о чем речь. Зачем отвечать людям, мнение которых не спрашивали?» — заявила Тимковская.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов резко высказался о родителях Касаткиной. «Значит, Касаткину так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис — это найти новую родину», — посчитал он.

29 марта стало известно, что Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Спортсменка заявила, что Австралия стала для нее местом, которое она любит и где по-настоящему чувствует себя как дома.

    Обсудить
    Последние новости

    В зоне СВО появился штурмовой отряд из бывших вагнеровцев. Что о нем известно?

    В США допустили введение Трампом жестких санкций против перевозчиков российской нефти

    В США допустили неудобное положение Москвы при заключении сделок по Украине

    Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета

    Военный эксперт допустил вмешательство стран НАТО в конфликт на Украине

    Раскрыты следующие возможные цели российских военных

    На Западе обвинили Украину в нарушении договоренностей с Россией первой

    Лавров и глава китайского МИД обсудили украинский кризис

    Бывший депутат Рады объяснил поведение Зеленского наркозависимостью

    В Финляндии допустили обсуждение открытия границы с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше