Фетисов резко высказался о родителях сменившей гражданство Касаткиной

Фетисов заявил, что претензии нужно предъявлять родителям теннисистки Касаткиной

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов резко высказался о родителях сменившей гражданство российской теннисистки Дарьи Касаткиной. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Фетисов заявил, что претензии нужно предъявлять родителям спортсменки. «Значит, Касаткину так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис — это найти новую родину», — посчитал он.

Ранее стало известно, что Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Спортсменка заявила, что Австралия стала для нее местом, которое она любит и где по-настоящему чувствует себя как дома.

Касаткина была первой ракеткой России. Она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).