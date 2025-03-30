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11:45, 30 марта 2025Спорт

Фетисов резко высказался о родителях сменившей гражданство Касаткиной

Фетисов заявил, что претензии нужно предъявлять родителям теннисистки Касаткиной
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина. Фото: Mike Frey / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов резко высказался о родителях сменившей гражданство российской теннисистки Дарьи Касаткиной. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Фетисов заявил, что претензии нужно предъявлять родителям спортсменки. «Значит, Касаткину так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис — это найти новую родину», — посчитал он.

Ранее стало известно, что Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Спортсменка заявила, что Австралия стала для нее местом, которое она любит и где по-настоящему чувствует себя как дома.

Касаткина была первой ракеткой России. Она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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