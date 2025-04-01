Полянский: РФ проведет встречу СБ ООН по трехлетней годовщине провокации в Буче

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва 2 апреля проведет неформальное заседания Совбеза Организации по теме трехлетней годовщины провокации в Буче и преступлений ВСУ в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дипломат сообщил, что встреча состоится 2 апреля, в 15.00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве). Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по «Формуле Арриа».

«Тема — трехлетняя годовщина провокации в Буче и новые данные по преступлениям, совершенным укронацистами в оккупированных районах Курской области», — уточнил он.