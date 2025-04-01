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10:58, 1 апреля 2025Экономика

Россиянам перечислили подешевевшие автомобили

«Автостат»: Автомобили Exeed и Solaris подешевели в РФ во второй половине марта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Автомобили брендов Exeed и Solaris подешевели в России во второй половине марта. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты собственного анализа.

Так, кросс-хэтчбек Solaris KRX в комплектации Prestige за отчетный период подешевел на 0,7 процента, или на 18 тысяч рублей. К концу первого месяца весны его стоимость в России опустилась до отметки в 2,448 миллиона рублей. У бренда Exeed, в свою очередь, подешевели сразу две модели. Речь идет о внедорожнике VX, потерявшем в стоимости 5,4-5,6 процента (до 5,94-6,14 миллиона рублей), и кроссовере RX в версии Flagship (минус 1,8 процента, до 5,39 миллиона).

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В первой половине марта снижение стоимости автомобилей было отмечено сразу у пяти китайских брендов. Тогда корректировку цен аналитики зафиксировали у концернов BAIC, Dongfeng, Belgee, Geely и Knewstar. За тот период в наибольшей степени снизилась стоимость кроссовера Dongfeng DFM 580 (минус 24 процента, до 1,899 миллиона).

Подобная динамика может быть связана со значительными объемами затоваривания российского авторынка, утверждают эксперты. По разным оценкам, в начале 2025 года показатель составлял 500-700 тысяч единиц. В настоящее время дилеры пытаются избавиться от пылящихся на складах машин, предлагая клиентам внушительные скидки. В некоторых случаях дисконты могут достигать 1 миллиона рублей. С наибольшими трудностями с реализацией, отмечал глава «Автостат» Сергей Целиков, столкнулись китайские производители Changan, SWM, Jetta, FAW и Wey. На фоне проблем с реализацией глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин спрогнозировал уход с российского рынка десятков концернов из КНР.

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