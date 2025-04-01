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НХЛ — регулярный чемпионат
10:29, 1 апреля 2025Спорт

Россиянин Мичков попал в тройку звезд дня в НХЛ

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков признан третьей звездой дня в НХЛ
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Robert Edwards / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий «Филадельфии Флайерс» Матвей Мичков попал в тройку звезд дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

В матче против «Нэшвилл Предаторз» Мичков стал автором двух результативных передач. Они помогли его команде победить со счетом 2:1.

20-летний россиянин набрал в нынешнем регулярном чемпионате 58 очков. По этому показателю среди новичков НХЛ Мичков занимает второе место после американца Лейна Хатсона из «Монреаль Канадиенс».

Россиянин зарабатывает очки уже в шестом матче подряд. Он стал первым за два года новичком лиги, который набрал два и более результативных балла в 18 играх сезона.

Ранее стало известно, что российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой НХЛ на прошедшей неделе. В трех играх он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач.

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