Россиянин Мичков попал в тройку звезд дня в НХЛ

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерс» Матвей Мичков попал в тройку звезд дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

В матче против «Нэшвилл Предаторз» Мичков стал автором двух результативных передач. Они помогли его команде победить со счетом 2:1.

20-летний россиянин набрал в нынешнем регулярном чемпионате 58 очков. По этому показателю среди новичков НХЛ Мичков занимает второе место после американца Лейна Хатсона из «Монреаль Канадиенс».

Россиянин зарабатывает очки уже в шестом матче подряд. Он стал первым за два года новичком лиги, который набрал два и более результативных балла в 18 играх сезона.

Ранее стало известно, что российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой НХЛ на прошедшей неделе. В трех играх он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач.