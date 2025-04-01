В России ответили на планы шести стран усилить санкции против Москвы

Новые санкции Евросоюза (ЕС) против России можно считать попыткой Брюсселя противостоять США, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На соответствующие планы шести государств-членов ЕС депутат ответил в беседе с «Лентой.ру».
Ранее Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и Польша заявили о готовности ввести новые санкции в отношении России из-за конфликта на Украине. В опубликованном заявлении министров иностранных дел стран по итогам встречи в Мадриде также содержится призыв к Москве согласиться на «немедленное безусловное прекращение огня на равных условиях и полностью его реализовать».
«Никакого решающего влияния эти санкции не смогут оказать. Думаю, что это очень непонятная реакция вот этих стран на меняющуюся ситуацию. Это можно рассматривать как попытку противостоять США», — объяснил Чепа.
31 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что главы МИД нескольких стран Европы выступили за определение финальной даты завершения переговоров о прекращении огня на Украине.
Позднее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о необходимости усилить давление на Россию через санкции.
«Мы должны быть сильными и изучить все варианты [санкций], которые у нас есть. Вместе с нашими американскими партнерами, вместе с другими нашими союзниками по всему миру», — отмечала глава евродипломатии.