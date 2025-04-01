Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 1 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на планы шести стран усилить санкции против Москвы

Депутат Чепа: Новые санкции ЕС против РФ являются попыткой противостоять США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Новые санкции Евросоюза (ЕС) против России можно считать попыткой Брюсселя противостоять США, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На соответствующие планы шести государств-членов ЕС депутат ответил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и Польша заявили о готовности ввести новые санкции в отношении России из-за конфликта на Украине. В опубликованном заявлении министров иностранных дел стран по итогам встречи в Мадриде также содержится призыв к Москве согласиться на «немедленное безусловное прекращение огня на равных условиях и полностью его реализовать».

«Никакого решающего влияния эти санкции не смогут оказать. Думаю, что это очень непонятная реакция вот этих стран на меняющуюся ситуацию. Это можно рассматривать как попытку противостоять США», — объяснил Чепа.

31 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что главы МИД нескольких стран Европы выступили за определение финальной даты завершения переговоров о прекращении огня на Украине.

Позднее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о необходимости усилить давление на Россию через санкции.

«Мы должны быть сильными и изучить все варианты [санкций], которые у нас есть. Вместе с нашими американскими партнерами, вместе с другими нашими союзниками по всему миру», — отмечала глава евродипломатии.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке нападения ВСУ на приграничный населенный пункт России

    Германия извинилась за пост своего президента о Карабахе

    ВСУ вооружили чешский грузовик пушкой времен Сталина

    Глава российской внешней разведки рассказал об улучшении военной техники РФ за время СВО

    Риелтор посоветовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО в надежде на «гробовые»

    Россиянам стало легче купить квартиру

    В России назвали число установивших самозапрет на кредиты

    Описан идеальный интерьер для каждого знака зодиака

    Фронтмен культовой рок-группы сообщил о потере слуха и зрения

    Появились детали штурма поселка Разлив в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше