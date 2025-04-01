Тренер СКА Ротенберг обратился с призывом к легионерам «Динамо»

Главный тренер СКА Ротенберг призвал легионеров «Динамо» уважать Россию

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг обратился к легионерам «Динамо» после игры команд в первом раунде Кубка Гагарина. Запись послематчевой конференции доступна на странице армейского клуба во «ВКонтакте».

Ротенберг призвал иностранных игроков московского клуба уважать Россию. «Они не воспитанники "Динамо", просто купленные игроки, их не воспитал главный тренер "Динамо", но они должны понимать, что находятся в России и должны уважать страну. Если бы мы так себя вели в Канаде или США, то мы бы не вышли из этого дворца просто», — резюмировал он.

Во время матча Ротенберг эмоционально спорил с арбитрами с использованием нецензурной лексики. При этом пресс-конференции он заявил, что на стадионе была культурная атмосфера.

Третья встреча команд прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. Благодаря победе армейцы сократили отставание в серии — 1-2.