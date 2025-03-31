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22:20, 31 марта 2025Спорт

Ротенберг обматерил судью в матче Кубка Гагарина

Тренер СКА Ротенберг обматерил судью в матче Кубка Гагарина против «Динамо»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг обматерил судью в матче Кубка Гагарина против московского «Динамо». Слова специалиста попали в эфир, который велся на «Кинопоиске».

В концовке третьего периода Ротенберг эмоционально обсуждал с арбитрами один из игровых эпизодов, крича и жестикулируя в сторону скамейки «Динамо». После этого тренер петербуржцев обматерил судью Юрия Оскирко.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу СКА. Благодаря домашней победе армейцы сократили отставание в серии — 1-2.

Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года. Специалист также занимает в клубе должность заместителя председателя совета директоров.

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