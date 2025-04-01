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02:00, 1 апреля 2025Из жизни

Учительницу заподозрили в инцесте после оргии со школьниками

Олег Парамонов
Олег Парамонов
Brittany Fortinberry

Brittany Fortinberry. Фото: @nicholasmatthewfortinberry

Учительницу из американского штата Индиана, устроившую оргию со школьниками, заподозрили в инцесте. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летнюю Бриттани Фортинберри задержали в декабре 2024 года и обвинили в совращении нескольких подростков. По рассказам пострадавших, она покупала им наркотики и алкоголь, присылала интимные фото, а однажды устроила оргию. На всех участниках оргии были маски в стиле фильма ужасов «Крик».

Из показаний одного из школьников стала известна новая деталь из жизни учительницы. Он рассказал сотрудникам полиции о слухах, согласно которым у Фортинберри и ее приемного сына были интимные отношения.

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Ранее сообщалось, что Фортинберри назвала причиной изнасилования 10 школьников похудение на 68 килограммов. Она заявила, что «не попадала в неприятности, когда была толще».

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