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02:00, 27 февраля 2025Из жизни

Учительница назвала похудение на 68 килограммов причиной изнасилования 10 школьников

Daily Mail: В США учительница назвала похудение причиной совращения 10 учеников
Никита Савин
Никита Савин
Brittany Fortinberry

Brittany Fortinberry. Фото: Morgan County Sheriff

В США продолжается расследование дела учительницы из штата Индиана, которая совратила до 10 школьников. Об этом пишет Daily Mail.

31-летнюю Бриттани Фортинберри задержали в декабре 2024 года. Тогда в полицию обратилась жительница города Мартинсвилл и сообщила, что учительница дала ее 15-летнему внуку наркотики и несколько раз занялась с ним сексом. Юноша подтвердил это и добавил, что от действий Фортинберри пострадало «от пяти до десяти» других учеников.

В ходе следствия выяснилось, что учительница замужем и является матерью четверых детей. Во время допроса женщина назвала причиной изнасилования школьников похудение на 68 килограммов. Она заявила, что «не попадала в неприятности, когда была толще».

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Во время обыска в доме Фортинберри полицейские обнаружили наркотики, секс-игрушки и шест для стриптиза. Следствие утверждает, что она «демонстрировала подросткам шест, прежде чем домогаться». В данный момент против учительницы выдвинуто три обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Также, согласно показаниям пострадавших, Фортинберри давала им наркотики.

Ранее в Австралии начался суд над 30-летней школьной учительницей, которая пять раз изнасиловала школьника. Женщина не признала себя виновной.

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