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14:31, 1 апреля 2025Мир

В МИД раскрыли проблемы в позиции США по Украине

Рябков: Вашингтон не требует устранения причин конфликта на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Вашингтон не требует устранения первопричин конфликта на Украине, что затрудняет поиск путей его урегулирования.. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«На сегодня [в схемах США по прекращению огня на Украине] нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта. Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать», — сказал политик.

Рябков отметил, что Москва серьезно относится к предложениям Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, однако не может принимать их без учета своих приоритетов. По его словам, у России есть продуманный комплекс собственных подходов по этой теме.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает контактировать с США, однако тема конфликта на Украине очень сложная и требует дополнительных усилий.

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