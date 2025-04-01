В МИД раскрыли проблемы в позиции США по Украине

Вашингтон не требует устранения первопричин конфликта на Украине, что затрудняет поиск путей его урегулирования.. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.
«На сегодня [в схемах США по прекращению огня на Украине] нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта. Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать», — сказал политик.
Рябков отметил, что Москва серьезно относится к предложениям Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, однако не может принимать их без учета своих приоритетов. По его словам, у России есть продуманный комплекс собственных подходов по этой теме.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает контактировать с США, однако тема конфликта на Украине очень сложная и требует дополнительных усилий.