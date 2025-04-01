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23:00, 1 апреля 2025Экономика

В Подмосковье пожаловались на трехдневный водопад с потолка

Жители Люберец пожаловались, что у них три дня подряд течет с потолка
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

Жители подмосковных Люберец пожаловались на водопад с потолка, который длится уже несколько дней подряд. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Речь идет о жилом комплексе «Люберецкий» на улице Юности. По словам одной из проживающих в нем семей, из-за протечки квартиру топит уже три дня, и им приходится регулярно сливать воду с натяжного потолка. Они отметили, что обращения в управляющую компанию ПИК с просьбой решить проблему не принесли никакого результата.

«УК ПИК бездействует, ссылаются на то, что стекают какие-то остаточные воды, устранить и найти протечку не хотят. У нас натяжной потолок, воду сливаем ведром, под потолком сырость, там проходит электричество, мы боимся включать свет, у нас двое маленьких детей, боимся, что может произойти замыкание и начнется пожар», — сетуют жители Люберец. Собственники квартир в данном ЖК уже не раз жаловались на проблемы с водой. Так, из-за регулярно текущих стояков жильцам много раз приходилось сидеть без воды по несколько дней.

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В областном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору журналистам заявили, что причиной протечки является порыв швов полотенцесушителей, встроенных в шкаф в одной из квартир. «На данный момент стояк ГВС перекрыт. Собственником производится разбор части плитки для проведения сварочных работ на отводе полотенцесушителя. По окончании разбора восстановительные работы будут проведены силами УК», — поделился информацией представитель ведомства. Он добавил, что дом включат в программу капитального ремонта.

Ранее жители Кургана пожаловались на заросший плесенью и разваливающийся аварийный дом, который не расселяют с 2017 года.

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