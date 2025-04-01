В России назвали число установивших самозапрет на кредиты

ОКБ: Самозапрет на кредиты в марте установили 7,94 миллиона россиян

За первый месяц работы сервиса самозапрет на кредиты установили в общей сложности 7,94 миллиона россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Подавляющее большинство граждан предпочитают формат полного запрета на кредиты. С этой просьбой обратились 7,2 миллиона россиян. На их долю пришлось 91,5 процента поданных заявок. Запрет на выдачи займов онлайн в банках и в микрофинансовых организациях (МФО) установили 315 тысяч граждан (4 процента от всех заявок). Полный запрет выдач кредитов в МФО выбрали 125 тысяч россиян (1,6 процента), в МФО и онлайн в банках — 114 тысяч (1,5 процента), только в банках — 54 тысячи (0,7 процента), только в МФО — 37 тысяч (0,5 процента), уточнили аналитики.

Больше всего возможностью установки самозапрета на выдачи кредитов интересовались жители крупных российских регионов. В Московской области по этой теме было подано 621,9 тысячи заявок, в Санкт-Петербурге — 475,4 тысячи, в Башкирии — 271,6 тысячи. При этом за месяц работы сервиса часть граждан успела не только установить самозапрет, но и обратиться за помощью в снятии этой функции. Подобные заявки отправили в общей сложности 129,5 тысячи россиян. Доля этих заявлений от количества установленных самозапретов составила 1,63 процента, заключили в ОКБ.

Сервис самозапрета на кредиты начал действовать в России с 1 марта. Сейчас для граждан доступна бесплатная установка через портал «Госуслуги». В многофункциональных центрах (МФЦ) подобная возможность появится с 1 сентября. Главной целью нововведений стала защита россиян от финансовых мошенников.