В России порассуждали о талибах как об «отличных ребятах»

Член СПЧ Кабанов о возможной приостановке запрета «Талибана»: Увы, не шутка

Исковое заявление Генеральной прокуратуры в Верховный суд России о приостановке запрета движения «Талибан» (признано в России террористической организацией), увы, не является первоапрельской шуткой. С таким заявлением выступил член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов в Telegram.

Как порассуждал правозащитник, после 17 апреля, когда заявление будет рассмотрено, с вероятностью в 99,9 процента движение перестанет быть террористическим, а его члены «сразу станут отличными ребятами».

«Можно еще этих деятелей (талибов) вместе с представителями ДУМ РФ в российские школы приглашать, чтобы детишкам рассказывали и показывали, какие они молодцы?» — заранее возмутился Кабанов возможным решением Верховного суда.

Член СПЧ посетовал, что решение по «Талибану» будет приниматься в рамках геополитики, и понадеялся, что в этой ситуации не получится как с пактом о ненападении между Третьим Рейхом и Советским Союзом, нарушенным Германией.

28 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий приостановить запрет деятельности террористических организаций. 31 января российский МИД сообщил, что процесс исключения исламистского движения «Талибан» из списка террористических организаций уже идет.