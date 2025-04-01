Вяльбе поцеловалась в губы с журналистом в эфире «Матч ТВ»

Вяльбе поцеловалась в губы с журналистом Романовым в эфире «Матч ТВ»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поцеловалась с журналистом Андреем Романовым в эфире программы «Лыжная страна», показанной 1 апреля. Запись эфира доступна на сайте «Матч ТВ».

Репортер брал у функционера интервью в Кировске (Мурманская область), где проходит финал Кубка России по лыжным гонкам. В конце разговора Романов поцеловал Вяльбе в губы.

«Ну все, лыжи разорвут рейтинги. Я правда не так хотел, но тоже пойдет», — позже написал журналист в своем Telegram-канале, приложив скрин эпизода с поцелуем.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил вину Вяльбе в отстранении лыжников страны от международных соревнований. По его мнению, основная проблема не в функционере, а в позиции Международной федерации лыжного спорта (FIS).