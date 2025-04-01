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20:51, 1 апреля 2025Экономика

Запасы нефти в европейской стране оценили

УГМР: После остановки поставок по «Дружбе» нефти в Чехии хватит на 60 дней
Вячеслав Агапов

Фото: Jeff Mcintosh / Globallookpress.com

После остановки поставок сырья по нефтепроводу «Дружба» нефти в Чехии хватит на 60 дней. Об этом со ссылкой на источник издания Novinky сообщает РИА Новости.

Резервы для работы нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Литвинове на западе европейской страны оценили в Управлении государственными материальными резервами (УГМР). Обычно уровень запасов составляет порядка 90 дней, но после прекращения поставок по южной ветке трубопровода треть сырья решили дать в долг компании Orlen Unipetrol, чтобы ее предприятие не прекращало работу.

Глава Минпромторга Чехии Лукаш Влчек объяснил прекращение поставок невозможностью заплатить за поставки из-за последнего пакета антироссийских санкций США. Речь идет о платежах между польским владельцем чешских НПЗ (нефтегазовым концерном Orlen) и российскими поставщиками сырья.

Ранее министр промышленности и торговли обещал, что Чехия не ощутит нехватки нефти благодаря модернизации Трансальпийского нефтепровода. Поставки по этому маршруту ожидаются во втором квартале 2025 года.

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