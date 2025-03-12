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15:43, 12 марта 2025Экономика

Возможность Чехии продержаться без поставок российской нефти оценили

РИА Новости: Резервов Чехии без поставок российской нефти хватит на 3 месяца
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

После остановки поставок российской нефти сырьевых резервов Чехии хватит на три месяца. Так возможность европейской страны продержаться без энергоресурсов из РФ оценили опрошенные РИА Новости аналитики.

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) республики попросили власти предоставить им сырье из государственных резервов, чтобы не лишиться прибыли из-за прекращения поставок российской нефти. Таким образом они смогут продолжить производство топлива, несмотря на перебои в поставках нефти по трубопроводу «Дружба».

Министр промышленности и торговли Лукаш Влчек ранее заявил, что Чехия не ощутит нехватки нефти, благодаря модернизации Трансальпийского нефтепровода. Поставки по этому маршруту ожидаются во втором квартале 2025 года. Однако даже в этом случае для бесперебойной работы предприятий в Литвинове, компании Orlen Unipetrol потребуется дополнительно до 330 тысяч тонн сырья, что и требует поддержки из резервов.

Ведомство согласилось предоставить сырье в долг. По расчетам, его должно хватить на месяц, но в случае необходимости УГМР готово обсудить выделение дополнительной помощи. По словам директора управления Павла Швагра, Orlen Unipetrol также ищет альтернативных поставщиков, которые могли бы направлять нефть по трубопроводу IKL и связанному с ним TAL из Италии.

По данным Reuters, поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» были прекращены из-за возникших из-за западных санкций проблем с платежами. Речь идет о платежах между польским владельцем чешских НПЗ (нефтегазового концерна Orlen) и российскими поставщиками сырья. На этом фоне российская сторона приняла решение отменить заявки чешских импортеров на поставки в марте.

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