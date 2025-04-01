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07:13, 1 апреля 2025Россия

Жители Курской области прятали документы от ВСУ и закапывали их в огороды

ТАСС: В Курской области жители прятали документы от ВСУ и закапывали их
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Жители приграничных районов Курской области, которые были оккупированы Вооруженными силами Украины (ВСУ), прятали документы и закапывали их в огороды. Об этом сообщил местный житель, его слова передает ТАСС.

«Мы документы на дом, паспорта заворачивали в пакетики и закапывали во дворах, огородах. Прятали так, чтобы ВСУ не нашли», — рассказал мужчина.

Он добавил, что украинские военнослужащие регулярно приходили с проверками в дома жителей Курской области.

Ранее жительница Суджи рассказывала, что ВСУ отбирают паспорта и мобильные телефоны у жителей города. Она добавляла, что украинские военные занимают «хорошие богатые дома» в городе и живут там.

Возвращенный с Украины 70-летний житель Суджи написал в своем паспорте предсмертное письмо сестре, так как опасался, что уже не увидит ее. О пенсионере стало известно во время работы по восстановлению документов, утраченных жителями приграничных территорий Курской области, которых бойцы ВСУ увозили за территорию России.

ЖЗЛ
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