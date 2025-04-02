Боец запрещенного в России РДК возглавит женское подразделение ВСУ. Чем будет заниматься «Гарпия» и что известно о ее командире?

«Лента.ру»: Женское подразделение ВСУ возглавит медик РДК с позывным Дарья ДШК

Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально создадут женское подразделение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Гарпия». Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Подразделение названо в честь гарпий — полуженщин-полуптиц из древнегреческой мифологии, похищавших детей и человеческие души. Командиром отряда БПЛА стала военнослужащая ВСУ с позывным Дарья ДШК, ранее возглавлявшая отряд медиков PTSD Med Team в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация).

Фото: Telegram-канал «Сил беспилотных систем ВСУ»

ВСУ назвали появление женского отряда созданием «среды для женщин»

«"Гарпии" — это среда для женщин, стремящихся отомстить врагу. (...) Роль наносящих финальный удар пилотов будут выполнять исключительно женщины», — отмечается в сообщении СБС.

Для желающих вступить в отряд женщин запланированы 45 дней базовой общевойсковой подготовки, 30 дней профессиональной подготовки, а также непосредственное слаживание экипажа перед выполнением боевых заданий. Для подразделения предусмотрена возможность перевода действующих военнослужащих или мобилизации резервисток. Отмечается, что в состав части также могут быть набраны и мужчины.

В распоряжение отряда планируется передать как FPV-дроны, так и дроны-бомберы типа «Баба-Яга», ударные БПЛА типа «крыло», а также наземные роботизированные комплексы. Перечень вооружений показывает, что подразделение создано для выполнения широкого спектра задач, включая непосредственные удары по Вооруженным силам России.

Командование отрядом БПЛА доверили медику РДК

Командиром «Гарпий» официально была объявлена боец ВСУ с позывным Дарья ДШК (также встречаются фамилии Бовина, Кремлева и Кукуюк) — родившаяся в России и переехавшая на Украину бывшая командир отряда медиков PTSD Med Team в составе РДК. При этом официально ее обозначили лишь как «активную участницу» событий на Майдане 2013-2014 годов, а также военнослужащую ВСУ с 2022 года.

В составе Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, основанной Андреем Билецким (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также числится еще одна военнослужащая с позывным Дарья ДШК. Однако она служит в штурмовом подразделении и не имеет ничего общего с Дарьей ДШК (Кремлевой).

Публичные заявления Дарьи ДШК противоречат обещаниям командования ВСУ о создании комфортной среды для женщин. В частности, в интервью в 2023 году она выступала против послаблений женщинам по физической подготовке.

На войне нет мальчиков и девочек. Есть бойцы. Если ты пришла на войну, то будь добра — соответствуй Дарья ДШК командир отряда ВСУ «Гарпии», бывший боец РДК

Кремлева также неоднократно участвовала в рейдах РДК на территорию России. В частности, в ходе атаки на село Сушаны в Брянской области в марте 2023 года она выступала в роли боевого медика и считалась боевой единицей до появления раненых в отряде. Также женщина признала участие в группе эвакуации в ходе рейда на пограничные заставы России с территории Черниговской области.

В апреле 2023 года РДК объявил об уходе Дарьи из отряда под предлогом «накопившихся психо-эмоциональных проблем». Однако это не помешало ей именовать себя в октябре 2023 года командиром PTSD Med Team, а затем возглавить боевое подразделение ВСУ.

Фото: Telegram-канал «Сил беспилотных систем ВСУ»

Дарья ДШК долгое время находилась в ультраправой среде

Дарья Бовина родилась в Москве в 1986 году, в 2000 году семья переехала на Украину «в силу специфики профессии родителей и политической ситуации в России». В 2005 году девушка вернулась в Россию, где окончила Новосибирский медицинский колледж и участвовала в организации первых «Русских маршей».

Я поддерживала акции прямого действия. На мой взгляд, «уличная политика» намного эффективнее пустых разговоров Дарья ДШК командир отряда ВСУ «Гарпии», бывший боец РДК

В феврале 2014 года Кремлева участвовала в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов на улице Грушевского в Киеве. Ее муж Павел был одним из лидеров «Русской повстанческой армии» (РПА), участвовал в боях на Донбассе в 2015 году, а незадолго до начала специальной военной операции вступил в ряды Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (запрещена в России, а также является террористической и экстремистской).

Борьба с пророссийским режимом стала для меня смыслом жизни Дарья ДШК командир отряда ВСУ «Гарпии», бывший боец РДК

В 2023 году Дарья в качестве командира отряда РДК приходила на эфир на платформе Twitch к стримеру Uebermarginal (Убермаргинал), открыто поддержавшему Украину и РДК после 2022 года. Убермаргинал неоднократно приглашал на эфиры командира РДК Дениса Капустина «WhiteRex» (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и солиста ультраправой группы M8L8TH (ряд песен группы внесен в России в перечень экстремистских материалов — прим. «Ленты.ру») Алексея Левкина, также участвовавшего в рейдах ВСУ.

Кадр: Uebermaginal / YouTube

Украина сделала упор на БПЛА для удержания фронта

В условиях нехватки личного состава подразделения ВСУ начали полагаться на использование беспилотников для сдерживания ВС России. В частности, украинские военнослужащие заявляли о надежде на дроны из-за нехватки людей на покровском (красноармейском) направлении в Донецкой народной республике.

В июле 2022 года стартовал совместный проект Генштаба ВСУ, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации и Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины «Армия дронов». Целью инициативы является комплексное развитие производства военных БПЛА на территории Украины и поставки беспилотников подразделениям ВСУ.

26 июня 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании СБС ВСУ. Целью является наращивание потенциала ВСУ по использованию беспилотников и роботизированных воздушных, морских и наземных систем. Украина стала первой страной в мире, выделившей БПЛА в отдельный род войск.