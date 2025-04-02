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10:22, 2 апреля 2025Спорт

Глава РФС оценил шансы других футболистов побить рекорд Дзюбы по голам за сборную

Дюков о шансах других игроков побить рекорд Дзюбы: Будет сложно
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил шансы других игроков побить рекорд форварда «Акрона» Артема Дзюбы по количеству голов за сборную страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал достижение нападающего очень значимым. «Побить его будет сложно, но последние два матча сборной подтвердили, что у нас большое количество молодых талантливых игроков, у которых впереди вся карьера», — заявил Дюков.

Ранее Дюков заявил об изменении количества противников возвращения России на турниры. «Стран, которые против нашего возвращения, становится меньше», — отметил функционер.

19 марта сборная России победила команду Гренады со счетом 5:0. Третий гол в матче забил Дзюба. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной с 31 голом.

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