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12:44, 2 апреля 2025Мир

Конгресс США раскрыл новые факты по делу сына Байдена

Конгресс США: ФБР скрывало данные по делу о Хантере Байдене
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: David Swanson / Reuters

ФБР скрывало данные по делу о Хантере Байдене, сыне бывшего президента США Джо Байдена, включая факт наличия его ноутбука, содержавшего компромат. Об этом написали представители комитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам судопроизводства в аккаунте социальной сети X.

«История внутреннего чата ФБР, недавно полученная комитетом, показывает, что ФБР намеренно скрыло информацию о том, что у ФБР есть ноутбук Хантера Байдена, и о ведущемся уголовном расследовании, связанном с коррупцией в семье Байдена», — отмечается в заявлении.

Дополнительно уточняется, что бюро расследований намеренно замалчивало ситуацию вокруг дела Хантера Байдена и стремилось не придавать его публичной огласке.

18 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что отозвал государственную охрану у детей своего предшественника Джо Байдена. По словам американского лидера, сына экс-президента от первого брака Хантера «на деньги налогоплательщиков» охраняли 18 сотрудников, а дочь Байдена и его второй жены Джилл — 13.

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