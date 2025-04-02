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11:03, 2 апреля 2025Экономика

На Черном море в России временно закрыли нефтеналивной причал

«Транснефть»: Нефтеналивной причал около Новороссийска закрыли до 30 июня
Вячеслав Агапов

Фото: Смитюк Юрий / ITAR-TASS

Нефтеналивной причал ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) около Новороссийска закрыли до 30 июня. Об этом сообщили в «Транснефти», в которую входит НМТП.

Работу восьмого нефтеналивного причала приостановили на 90 дней по итогам проверки, организованной Ространснадзором по поручению правительства РФ. Они проводятся в связи с ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024-го. Их цель — предотвратить загрязнение морской акватории нефтью и нефтепродуктами.

Внеплановая выездная проверка терминала на Черном море проходила с 27 по 31 марта 2025 года. По ее результатам выявлен ряд нарушений норм Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, поэтому объект временно закрыли. Компании ПАО «НМТП» предписали до 30 июня устранить все выявленные нарушения.

Днем ранее работу двух выпускных причальных устройств — ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2 — под Новороссийском приостановило АО «Каспийский трубопроводный консорциум — Р». Оба устройства вывели из эксплуатации до устранения нарушений.

Крушение двух танкеров, которые перевозили около девяти тысяч тонн мазута, произошло 15 декабря. Выбросы мазута после крушения судов были зафиксированы в шести районах Крыма и около поселка Тамань в Темрюкском районе.

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