Олимпийская чемпионка выразила готовность молиться за новую главу МОК

Чемпионка ОИ Скобликова выразила готовность молиться за новую главу МОК Ковентри

Шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова рассказала ТАСС о том, с каким обращением выступила бы к новой главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«Я бы ей сказала: "Я буду за вас молиться Богу. За ваше здоровье, за вашу деятельность на этом поприще. Только сделайте Олимпийские игры такими, какими они были, и даже лучше"», — заявила Скобликова.

По мнению Скобликовой, функционер способна снять санкции с российского спорта. «Женщина, а она такая крупная и сильная, должна решить эти проблемы», — добавила бывшая спортсменка.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Ковентри была избрана президентом МОК 20 марта. Она сменит на этом посту Томаса Баха, срок полномочий которого истекает 23 июня этого года. Ковентри стала первой женщиной — главой МОК в истории.