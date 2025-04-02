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12:33, 2 апреля 2025Бывший СССР

Позиции Азербайджана и Армении сблизились в вопросе достижения мира

Глава Азербайджана Алиев: Позиции Азербайджана и Армении по миру сблизились
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Позиции Азербайджана и Армении по достижению мира в Карабахе сблизились. Об этом сообщило азербайджанское государственное информационное агентство «АЗЕРТАДЖ» со ссылкой на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Наша историческая победа открыла путь к мирным переговорам, и считаю, что сегодня позиции Азербайджана и Армении в достижении мира достаточно сблизились», — заявил Алиев.

Алиев пояснил, что после Второй Карабахской войны именно он был инициатором начала переговоров. «Это само по себе показывает, насколько мы заинтересованы в заключении мирного соглашения», — подчеркнул он.

Ранее Пашинян заявил о завершении переговоров Еревана и Баку по заключению мирного соглашения. Также Алиев назвал два условия для подписания мира с Арменией.

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