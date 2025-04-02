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15:54, 2 апреля 2025Силовые структуры

Причинившей миллиардный ущерб бюджету экс-замгубернатора продлили арест

В Москве суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Федотовой
Варвара Митина (редактор)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Басманный районный суд Москвы продлил арест бывшей заместительнице губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, действия которой нанесли ущерб бюджету в размере почти двух миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Федотова будет под стражей еще три месяца. Она проходит обвиняемой по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ее адвокат просил заменить меру пресечения на домашний арест, но получил отказ.

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По версии следствия, в 2020 году Федотова необоснованно привлекла для нужд региона кредиты в коммерческом банке по высоким ставкам на общую сумму 12 миллиардов рублей. Ущерб бюджету от ее действий составил 1,9 миллиарда рублей — эти средства были израсходованы на обслуживание и оплату процентов за 2020-2023 годы.

Дело в отношении женщины возбудили в начале февраля. Она не признает свою вину.

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