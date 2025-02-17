В Ростовской области задержан второй за две недели вице-губернатор. В чем его обвиняют?

Замгубернатора Ростовской области Рачаловский задержан за превышение полномочий

В Ростовской области задержан вице-губернатор Константин Рачаловский, который совмещал эту должность с работой на посту министра сельского хозяйства и продовольствия региона.

По данным правоохранителей, его подозревают в превышении полномочий в ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства. Следствие уточняет, что, «обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки», Рачаловский дал указание своим сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Позже получателей субсидий объявили банкротами, общий ущерб бюджету от этих действий составил 155,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. В доме и на работе у задержанного проводятся обыски. Также по этому делу правоохранители провели обыски в доме бывшего вице-губернатора и председателя Совета директоров Региональной корпорации развития Виктора Гончарова.

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Это уже второй задержанный замгубернатора региона за месяц

В начале февраля под возбуждение уголовного дела попала замгубернатора региона Лилия Федотова. Ее также обвинили в превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ. Как сообщают следователи, в 2020 году при наличии остатков бюджетных средств Федотова привлекла кредиты для нужд Ростовской области на 12 миллиардов рублей по ставке больше шести процентов годовых, нарушив требования долговой политики, по которой такие займы привлекаются по более низкой ставке.

В результате ее действий бюджету был причинен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей — эти средства пошли на обслуживание и оплату процентов по кредитам в период с 2020 по 2023 годы.

На допросе обвиняемая отказалась признавать вину.

Менее полугода назад за взятки попался еще один замгубернатора региона

Еще один замгубернатора Ростовской области, занимающий также должность министра транспорта региона Виталий Кушнарев, был задержан в ноябре прошлого года. Задержали и его заместителя Дмитрия Мамелко — они попались с поличным. Так, Кушнарева задержали на рабочем месте при получении незаконного подношения, свою вину он признал. Мамелко же был отпущен после задержания.

4 ноября 2024 года бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев ушел в отставку, пост занял экс-глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, назначенный на эту должность российским президентом

В отношении Кушнарева возбудили уголовное дело о взятке в размере 27 миллионов рублей и арестовали. Также во время обысков у него изъяли пистолет «Кольт», после чего было возбуждено дело о незаконном хранении оружия.