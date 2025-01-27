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20:04, 27 января 2025Силовые структуры

«Золотую судью» из Краснодара задержали перед вылетом в Дубай. В России ее обвиняют в мошенничестве и подлоге

В Баку по запросу РФ задержали обвиняемую в мошенничестве экс-судью Хахалеву
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Азербайджане задержана объявленная в розыск российская экс-судья Елена Хахалева. Она обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.

Хахалеву, получившую в СМИ прозвище «золотая судья», задержали в аэропорту Баку. «Задержана Елена Хахалева, бывшая судья из Краснодарского края. Об этом сообщено правоохранительным органам РФ как инициатору розыска», — сообщил источник.

В ноябре 2018 года Хахалеву сняли с должности председателя коллегии, а в 2019 году новый председатель Краснодарского краевого суда отстранил ее от ведения судебных процессов.

Хахалеву подозревают в хищении более одного миллиона рублей

По версии следствия, с 2016 по 2019 год «золотая судья», занимавшая должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. Также она не рассмотрела ни одного дела в 2017 году, однако вносила в табель ложные сведения и незаконно получала зарплату.

Елена Хахалева

Елена Хахалева

Кадр: Честный Детектив / YouTube

Так, Хахалеву подозревают в хищении более одного миллиона рублей. Летом 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о заочном аресте женщины. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 15 декабря 2021 года дала согласие на привлечение Хахалевой к уголовной ответственности. На заседание коллегии она не явилась, а 8 декабря 2021 года покинула Россию.

Экс-судья стала известна после скандала из-за свадьбы дочери

Хахалеву окрестили «золотой судьей» после событий 2017 года — тогда в сети появилось видео со свадьбы ее дочери с сотрудником управления Следственного комитета по Краснодарскому краю. Праздничное мероприятие, предварительно, обошлось в два миллиона долларов.

Кроме того, на кадрах с торжества были певцы Николай Басков и Валерий Меладзе, а одной из приглашенных звезд, по данным журналистов, стала Вера Брежнева. Свадьба дочери Хахалевой прошла на площадке ресторана и концертного зала Galich Hall — самого статусного заведения Краснодара.

Также сообщалось, что звезды якобы получили за свои выступления около 400 тысяч евро, а одним из подарков молодоженам стал автомобиль Bentley.

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На сайте Краснодарского краевого суда были размещены сведения о доходах Хахалевой за 2016 год. Согласно документу, за отчетный период судья заработала 2,6 миллиона рублей (около 220 тысяч в месяц). В ее владении — дачный и приусадебный участок, а также дом на 66 квадратных метров.

Позже в Краснодарском совете судей сообщили, что расходы на свадьбу составили пять миллионов рублей, а не два миллиона долларов, как сообщалось ранее.

ЖЗЛ
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