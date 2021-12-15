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«Золотая судья» Хахалева покинула Россию

Скандальная «золотая судья» Елена Хахалева уехала из России

Кадр: Россия 24

Бывшая краснодарская судья Елена Хахалева, которую могут обвинить в мошенничестве и служебном подлоге, улетела из России в декабре. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает РИА Новости.

Хахалева стала известна как «золотая судья» после скандала, возникшего из-за свадьбы ее дочери, обошедшейся, по некоторым данным, в два миллиона долларов. На праздничном мероприятии, состоявшемся 15 июля 2017 года, присутствовали звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Николай Басков. Затем в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.

В ноябре 2018 года Хахалеву сняли с должности председателя коллегии, а в 2019 году новый председатель Краснодарского краевого суда отстранил ее от ведения судебных процессов.

28 июля 2020 года сообщалось, что лишенную судейского статуса Елену Хахалеву отчислили из штата судей в связи с досрочным прекращением полномочий из-за дисциплинарного проступка.

Елизавета Новикова
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