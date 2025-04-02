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13:15, 2 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле обвинили Украину во временном выводе из эксплуатации причалов КТК

Песков: Причалы КТК временно вывели из эксплуатации из-за атак ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Причалы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) были временно выведены из эксплуатации из-за ущерба, нанесенного во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что атаки беспилотниками нанесли серьезный ущерб инфраструктуре КТК. Пресс-секретарь президента добавил, что это не могло не иметь последствий для работоспособности всей системы.

«Это связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами. Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что КТК приостановил работу двух причальных устройств около Новороссийска. Отмечалось, что их работа была приостановлена после проверки Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

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