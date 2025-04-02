Ветеран «Спартака» высказался о возвращении российских футболистов на международную арену

Ледяхов: Не верится, что российский футбол скоро вернут на международную арену

Ветеран «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возвращении российских футболистов на международную арену. Его слова приводит «Чемпионат».

«Если нас выпустят, то это очень хорошо. Мы уже соскучились по еврокубкам! Но, если честно, не верится, что нас скоро вернут. Пока не закончится СВО, нас никуда не пустят», — заявил Ледяхов. Он отметил, что мотивация российских клубов не зависит от участия в еврокубках.

Ранее директор департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зоран Лакович выразил надежду на снятие санкций с российского спорта в 2025 году. Он отметил, что понимает чувства россиян.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.