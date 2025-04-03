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20:36, 3 апреля 2025Спорт

Дзюба раскритиковал «Зенит» за большое количество иностранцев в составе

Артем Дзюба раскритиковал «Зенит» за большое количество иностранцев в составе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба раскритиковал петербургский «Зенит» за большое количество иностранцев в составе. Игрок высказался на канале журналиста Адама Зубайраева в YouTube.

По его словам, сине-бело-голубые везут легионеров пачками. «Ну, ненормально, когда в "Зените" играют девять иностранцев, 10, и один там вратарь», — заявил Дзюба.

Футболист предложил давать дорогу молодым российским футболистам. «Если не сейчас, то когда?» — отметил Дзюба.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснился из-за 10 иностранцев на поле в матче против «Рубина» (4:0) в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Он признался, что не видит в этом ничего плохого.

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