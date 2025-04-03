Экипаж «Союза МС-26» подготовился к возвращению на Землю

«Роскосмос»: Экипаж корабля «Союз МС-26» подготовился к возвращению на Землю

Экипаж пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-26» подготовился к возвращению на Землю. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Участниками 72-й длительной экспедиции — космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Кириллом Песковым была, в частности, осуществлена подготовка возвращаемых и удаляемых грузов на «Союзе МС-26».

Также экипажем были выполнены эксперименты «Нейроиммунитет», «УФ-атмосфера» и «Экон-М», а также проведен контроль закрытого состояния крышек иллюминаторов российского сегмента МКС.

В марте госкорпорация сообщила, что орбиту МКС скорректировали перед отстыковкой пилотируемого корабля «Союза МС-26» и прибытием «Союза МС-27».

Также «Роскосмос» рассказал, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27» с космодрома Байконур к МКС состоится 8 апреля.