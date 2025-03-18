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13:26, 18 марта 2025Наука и техника

Орбиту МКС скорректировали перед отстыковкой «Союза МС-26» и прибытием «Союза МС-27»

«Роскосмос»: Орбиту МКС скорректировали перед отстыковкой «Союза МС-26»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали перед отстыковкой пилотируемого корабля «Союза МС-26» и прибытием «Союза МС-27». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В рамках пересменки кораблей двигатели космического грузовика «Прогресс МС-30» работали 533 секунды, выдав импульс величиной один метр в секунду. Мероприятие позволило увеличить среднюю высоту орбиты МКС на 1,8 километра — до 417,9 километра.

Ранее госкорпорация сообщила, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27» с космодрома Байконур к МКС состоится 8 апреля.

В феврале «Роскосмос» сообщил, что орбиту МКС подняли на 3,4 километра перед отстыковкой «Союза МС-26» и прибытием «Союза МС-27».

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