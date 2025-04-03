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15:31, 3 апреля 2025Спорт

Инстасамка приобрела футбольный клуб

Российская рэперша Инстасамка приобрела футбольный клуб «Чертаново-Медиа»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка приобрела футбольный клуб «Чертаново-Медиа». Об этом ТАСС сообщил директор артистки Максим Столяров.

Совладельцем клуба стал муж певицы Олег Moneyken (настоящее имя Олег Еропкин). По информации Telegram-канала Mash на спорте, сумма сделки по приобретению команды в результате переговоров изменилась на «в разы меньше» планируемых 300 миллионов рублей.

Зотеева и Еропкин поженились в 2021 году.

В 2024 году рэпер Василий Вакуленко (Баста) объявил, что его футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону перешел из профессиональной футбольной лиги в медийную. «Главное для нас — чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история», — заявил он тогда.

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