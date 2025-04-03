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18:38, 3 апреля 2025Силовые структуры

Киллер предстанет перед судом за расправу над бизнесменом в центре Москвы

Прокуратура отдала под суд киллера за убийство бизнесмена Камаряна в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, по заказу расправившегося с бизнесменом 2 июня 2022 года на Комсомольском проспекте в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Слушания по существу пройдут в Мосгорсуде. Жертвой киллера стал Оганес Камарян, которого в Армении разыскивали за причастность к другому заказному преступлению. Его мишенью был предприниматель Рафаэль Мардоян, но пули попали в его телохранителя. Именно брат охранника был задержан по подозрению в расправе над Камаряном. В этой связи выдвигалась версия, что мотивом преступления была кровная месть.

По данным следствия, мужчину наняли для устранения Камаряна, с этой целью он прибыл в Москву, где получил от сообщников информацию о внешности жертвы, его образе жизни, маршрутах передвижения. Киллер получил в свое распоряжение автомобиль Hyundai Solaris и пистолет с глушителем вместе с 10 патронами.

Вечером 2 июня 2022 года киллер подкараулил бизнесмена у дома на Комсомольском проспекте и выпустил в него четыре пули, после чего скрылся. Оружие он выбросил в лесу у Сетуньского проезда. Однако его вскоре задержали.

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