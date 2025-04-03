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15:58, 3 апреля 2025Мир

Лавров заявил о готовности России содействовать одному альянсу

Лавров: Россия будет содействовать формированию ВС Альянса государств Сахеля
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Россия будет содействовать формированию вооруженных сил (ВС) Альянса государств Сахеля (АГС) с участием Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Россия сегодня подтвердила, что будет готова в дополнение к сотрудничеству по укреплению обороноспособности трех стран по двусторонним каналам содействовать формированию объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, российская сторона будет предоставлять консультативные услуги. Кроме того, Москва будет поставлять товары военного назначения и организовывать курсы с привлечением российских инструкторов.

Ранее глава российского МИД заявил, что Украина предпринимает попытки дестабилизировать Африку, поддерживая террористов в Сахеле.

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