Невролог предупредил пожилых людей об изменениях сна

Невролог Исаев: Пожилым в среднем нужно 30 минут, чтобы уснуть

После 60-65 лет проблемы со сном наблюдаются у каждого второго человека, считает врач-невролог, психиатр Руслан Исаев. С чем связаны возрастные изменения сна, он рассказал в беседе с KP.RU.

Невролог отметил, что пожилые люди чаще всего жалуются на проблемы с засыпанием и частые пробуждения по ночам. По его словам, если в молодом и среднем возрасте обычно погружение в сон происходит в течение 15 минут, то после 60 нужно в среднем 30 минут, чтобы уснуть. Исаев объяснил, что это связано с уменьшением выработки гормона мелатонина, который отвечает за регулирование циркадных ритмов.

Если пожилой человек один-два раза встает в туалет и потом спокойно засыпает — ничего страшного. Но когда после таких подъемов долго не удается заснуть или они становятся слишком частыми, встает вопрос о патологических изменениях Руслан Исаев невролог

Специалист также указал, что пожилые люди могут просыпаться раньше. По его словам, в этом нет ничего опасного, если человек при этом чувствует себя бодрым и отдохнувшим. Если же появляются хроническая бессонница, усталость, раздражительность и забывчивость, то это серьезные причины для беспокойства, предупредил Исаев.

Ранее фармацевт Клэр Невинсон назвала пять шагов для борьбы с бессонницей. По ее мнению, чтобы улучшить сон, нужно придерживаться режима, не употреблять алкоголь перед сном и заниматься спортом в течение дня.

