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16:42, 3 апреля 2025Наука и техникаЭксклюзив

Военный назвал возможную к выпуску холдингом Porsche модель танка

Военный Дандыкин: Автомобильный холдинг Porsche может выпускать танки Leopard
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Немецкий автомобильный холдинг Porsche может выпускать танки Leopard, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Такую возможную модель техники от производителя люксовых авто специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Немцы выпускают Leopard разных модификаций. Дело в том, что раньше их выпускал Krauss-Maffei. А сейчас все больше привлекаются для их сборки гражданские предприятия. Большие деньги выделяют на это. В том числе и Porsche, как в годы Второй мировой войны, собираются их делать. Потому что это выгодно», — рассказал Дандыкин.

Ранее издание Europaische Sicherheit und Technik (Esut) сообщило, что на фоне значительных убытков, понесенных в прошлом году, немецкий автомобильный холдинг Porsche ищет новые направления бизнеса, в том числе топ-менеджеры обсуждают возвращение к производству оружия и танков.

Отмечается, что во время Второй мировой войны холдинг выпускал штабные автомобили, а в 1950-х и 1960-х был связан с разработкой танка Leopard.

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