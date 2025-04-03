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18:25, 3 апреля 2025Мир

Президент еще одной страны приедет в Москву на празднование Дня Победы

Лавров: Президент Буркина-Фасо Траоре приедет в РФ на празднование Дня Победы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: President Of Russia / Globallookpress.com

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение российского лидера, он приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Признательны президенту Траоре за его согласие принять приглашение президента [России Владимира] Путина участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал глава российского МИД.

2 апреля глава вьетнамского МИД Буй Тхань Шон подтвердил, что генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама То Лам приедет в Москву 9 мая для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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