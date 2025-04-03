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13:16, 3 апреля 2025Спорт

Роднина назвала единственный болезненный пробел Овечкина

Роднина назвала болезненным пробелом Овечкина отсутствие победы на Олимпиаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Matt Krohn / Imagn Images / Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о величии российского нападающего и капитана клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Роднина назвала Овечкина сильнейшим хоккеистом России. При этом она назвала единственным болезненным пробелом Овечкина отсутствие победы на Олимпийских играх.

Овечкин занимает второе место в истории по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Его отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки составляет две шайбы.

Овечкин защищает цвета «Вашингтона» с 2005 года. Вместе с клубом он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России хоккеист выступил на 13 чемпионатах мира (три из них выиграл) и трех Олимпиадах. Игры 2018 и 2022 годов он пропустил, так как НХЛ не позволила своим игрокам на них поехать.

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