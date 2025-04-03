Роднина назвала единственный болезненный пробел Овечкина

Роднина назвала болезненным пробелом Овечкина отсутствие победы на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о величии российского нападающего и капитана клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Роднина назвала Овечкина сильнейшим хоккеистом России. При этом она назвала единственным болезненным пробелом Овечкина отсутствие победы на Олимпийских играх.

Овечкин занимает второе место в истории по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Его отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки составляет две шайбы.

Овечкин защищает цвета «Вашингтона» с 2005 года. Вместе с клубом он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России хоккеист выступил на 13 чемпионатах мира (три из них выиграл) и трех Олимпиадах. Игры 2018 и 2022 годов он пропустил, так как НХЛ не позволила своим игрокам на них поехать.