Сербский клуб сделал предложение российскому футболу

«Црвена звезда» готова предоставить свой стадион для матчей российских команд

Генеральный директор сербского клуба «Црвена звезда» Звездан Терзич сделал предложение российским футбольным командам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Терзич заявил, что клуб готов предоставить свой стадион для проведения международных матчей российских команд. «"Црвена звезда" всегда была и будет со своими русскими братьями», — подчеркнул он.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал лучший матч национальной сборной в 2024 году. Он сделал выбор в пользу игры с Сербией.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Команды проводят только товарищеские матчи.