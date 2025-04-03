Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ — плей-офф|KHL Playoff. 5-й тур
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ — плей-офф|KHL Playoff. 5-й тур
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия — Премьер-лига|30-й тур
14:36, 3 апреля 2025Спорт

Сербский клуб сделал предложение российскому футболу

«Црвена звезда» готова предоставить свой стадион для матчей российских команд
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Генеральный директор сербского клуба «Црвена звезда» Звездан Терзич сделал предложение российским футбольным командам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Терзич заявил, что клуб готов предоставить свой стадион для проведения международных матчей российских команд. «"Црвена звезда" всегда была и будет со своими русскими братьями», — подчеркнул он.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал лучший матч национальной сборной в 2024 году. Он сделал выбор в пользу игры с Сербией.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Команды проводят только товарищеские матчи.

    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по ракетно-космическому предприятию Украины. В ходе атаки также поражены техника и войска ВСУ в 148 районах

    Раскрыты подробности о состоянии здоровья Ефремова

    Российские врачи спасли 56-летнюю женщину с полутораметровой опухолью

    Китай и Евросоюз решили вернуться к переговорам по одному важному вопросу

    Российский режиссер попал под суд за чтение детям пьесы о плохих девочках и был оправдан

    Генсек НАТО заявил о слежке за Молдавией после ареста оппозиционеров

    Мучавшего задержанных российского полицейского приговорили к условному сроку

    Бен Аффлек появился на публике с новой внешностью

    Германия сравнила новые пошлины США с началом конфликта на Украине

    Россия откроет посольство в Нигере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше