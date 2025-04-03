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06:00, 4 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В ЕС подняли вопрос о будущем торгового соглашения с Украиной

В Европарламенте подняли вопрос о будущем торгового соглашения с Украиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Члены Европейского парламента (ЕП) от Польши Пётр Мюллер и Вальдемар Буда обратились к Еврокомиссии (ЕК) с запросом о возможном продлении действия соглашения о беспошлинной торговле с Украиной, срок которого истекает 5 июня 2025 года. Текст их письма изучила «Лента.ру».

Они напомнили, что с июня 2022 года в ЕС действует решение о временной отмене пошлин и квот на украинскую сельхозпродукцию, призванное поддержать экономику Украины после начала конфликта. «Украина надеется на дальнейшее продление этого соглашения, срок которого истекает 5 июня 2025 года», — пишут они.

В последние месяцы некоторые государства-члены, особенно граничащие с Украиной, выражали обеспокоенность в связи с дестабилизацией их аграрных рынков из-за увеличения поставок украинской продукции. Это привело к введению защитных механизмов и активным обсуждениям в Совете ЕС

Пётр Мюллер, Вальдемар Будачлены Европейского парламента от Польши

В связи с этим они задают ЕК ряд вопросов. «Планирует ли ЕК продлевать действующее соглашение о беспошлинной торговле с Украиной после 5 июня 2025 года и, если да, то на каких условиях? Как Еврокомиссия оценивает последствия этого соглашения для экономик стран ЕС, особенно его влияние на аграрные рынки?» — поинтересовались евродепутаты.

Ранее издание Politico подсчитало, что, если страны Евросоюза примут компромиссное предложение по отмене таможенных тарифов в торговле с Украиной, Киев может потерять примерно 331 миллион евро экспортных доходов.

Страны Евросоюза обсуждают корректировку беспошлинной торговли с Киевом на фоне протестных акций в регионе. Местные аграрии требуют ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, так как из-за дешевой продукции страдают фермеры из Польши, Венгрии и Словакии. В Киеве тем временем считают, что на снижение цен на зерно в Европе влияют обильные урожаи в США и Южной Америке.

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