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15:51, 3 апреля 2025Наука и техника

В Британии назвали конкурента «Арматы»

UKDJ: Новый танк Challenger 3 будет конкурировать с российской «Арматой»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: UK Ministry of Defence

Модернизированный британский танк Challenger 3 сможет конкурировать с новейшими танками потенциальных противников, включая российскую «Армату». Конкурента нового Challenger назвали в публикации UK Defence Journal (UKDJ).

«Британский танк следующего поколения Challenger 3 позиционируется министерством обороны как значительный шаг вперед в развитии боевых возможностей, который будет конкурировать с такими платформами противника, как российский Т-14 "Армата", или даже превзойдет их», — пишет издание.

Министр оборонных закупок и промышленности Мария Игл подчеркнула, что новый танк значительно превзойдет существующие Challenger 2. Машина получит новое оборудование, гладкоствольную пушку калибра 120 миллиметров и «самый смертоносный из доступных» боеприпас.

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В сентябре 2024 года компания Rheinmetall представила Challenger 3 в ходе мероприятия британской армии Defence Vehicle Dynamics на испытательном полигоне сухопутных войск. Новый танк, гусеничные машины Ajax и колесные Boxer станут основой армейской концепции Future Soldier, которая направлена на модернизацию британских вооруженных сил.

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