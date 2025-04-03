Эксперт рассказала о работе генералов КГБ на серого кардинала преступного мира России

Редактор «Прайм Крайм» Харина: Генералы КГБ работали на авторитета Джангвеладзе

Ворам в законе предрекли войну после расправы над серым кардиналом преступного мира России

Начало событий в новости Ворам в законе предрекли войну после расправы над серым кардиналом преступного мира России

Генералы КГБ работали на криминального авторитета Левана Джангвеладзе — серого кардинала преступного мира России, жизнь которого 14 марта унесли пули киллера в Тбилиси. Об этом «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина.

Леван Джангвеладзе — брат известного вора в законе Мераба Джангвеладзе (Сухумского), который сегодня считается одним из главных воров в законе на всем постсоветском пространстве.

По словам Хариной, Леван был полноправным партнером брата во всех его делах, но при этом, как настоящий кукловод, оставался в тени. Воровской титул связывает его обладателя по рукам и ногам, но у Левана, имевшего не меньший авторитет, чем его брат, этих ограничений не было.

«Он имел полную свободу заниматься всем, чем не мог заниматься Мераб: отвечал за легальный и нелегальный бизнес, разведку, контрразведку, силовой блок и связи с госорганами. После развала Советского Союза именно на Левана стали работать бывшие высокопоставленные генералы КГБ СССР», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Как сообщила Харина, генералы КГБ помогли Джангвеладзе выстроить на постсоветском пространстве мощнейшую мафиозную структуру. Леван дружил и тесно взаимодействовал со всеми крупными подмосковными авторитетами, в том числе с лидером Подольской ОПГ, заключила она.

Подробности о том, что ждет преступный мир России после покушения на Левана Джангвеладзе, можно прочитать здесь.

Ранее Лиля Харина рассказала о том, что в воровском мире зреет кровопролитие после покушения на Левана Джангвеладзе.