Ворам в законе предрекли войну после расправы над серым кардиналом преступного мира России

Редактор Харина: воров в законе ждет кровопролитие после убийства Джангвеладзе

В воровском мире зреет кровопролитие после того, как в Тбилиси пули киллера унесли жизнь 60-летнего криминального авторитета Левана Джангвеладзе — серого кардинала преступного мира России. Об этом «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина.

Леван Джангвеладзе — брат известного вора в законе Мераба Джангвеладзе (Сухумского), который сегодня считается одним из главных воров в законе на всем постсоветском пространстве. Покушение на Левана, совершенное 14 марта, Харина называет самым громким в своем роде после покушения на главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули), произошедшего в Анталии 20 августа 2020 года.

Для Салифова оно стало летальным. Однако в случае с Джангвеладзе последствия, по словам собеседницы «Ленты.ру», «будут несоизмеримыми».

«Ближайшее окружение Мераба давно сетовало на то, что он бездействует, когда их отстреливают, как зайцев. По какой-то причине Мераб ничего не предпринимал. Возможно, сказывается возраст и новая молодая жена, рядом с которой уже не хочется ни с кем воевать. Однако его менее благодушные враги не оставили ему шанса», — отметила Харина.

По законам преступного мира Мераб теперь должен ответить; удастся ли это, покажет время. «Одно знаю точно: его враги на этом не остановятся, живой Мераб для них слишком опасен. В воровском мире зреет кровопролитие», — заключила Харина.

Подробности о том, что ждет преступный мир России после покушения на Левана Джангвеладзе, можно прочитать здесь.