Серого кардинала преступного мира России связали с покушениями на главных воров в законе

Редактор «Прайм Крайм» Харина: Авторитета Джангвеладзе связали с рядом покушений

Эксперт рассказала о работе генералов КГБ на серого кардинала преступного мира России

Начало событий в новости Эксперт рассказала о работе генералов КГБ на серого кардинала преступного мира России

Личность криминального авторитета Левана Джангвеладзе — серого кардинала преступного мира России, жизнь которого 14 марта унесли пули киллера в Тбилиси — связывали с покушениями на главных воров в законе. Об этом «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина.

В частности, Джангвеладзе приписывали организацию покушений на столь влиятельных воров в законе, как Вячеслав Иваньков (Япончик) и Аслан Усоян (Дед Хасан), который был лидером преступного мира России до Захария Калашова (Шакро Молодого).

«Левану приписывали и другие покушения, в том числе на Вахтанга Кардаву (Вахо Сухумский), сильного конкурента Мераба Джангвеладзе за лидерство в сухумском клане, и на Зазу Каркалаи, и на многих других, кто вставал на пути у братьев. С таким кровавым шлейфом Леван пережил их всех, что говорит о том, насколько он был силен», — объяснила Харина.

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что, когда Леван был в Москве, его остерегался даже Шакро Молодой. И пока Леван был жив, Шакро нигде не чувствовал себя спокойно.

Подробности о том, что ждет преступный мир России после покушения на Левана Джангвеладзе, можно прочитать здесь.

Ранее Лиля Харина рассказала о том, что на Левана Джангвеладзе работали генералы КГБ.