Выпущены серийные российские спутниковые модемы

«Космическая связь» выпустила серийные российские спутниковые модемы, заявил генеральный директор предприятия Алексей Волин. Об этом сообщает ТАСС.
Модемы работают на сети РТКОММа. «Мы на протяжении года вместе с коллегами из РТКОММа их тестировали у себя на площадке, потому что мы создали на базе Центра космической связи "Медвежьи озера" тестовую площадку, где как раз опробуем решения по импортозамещению», — сказал руководитель.
Волин добавил, что на работы по созданию сетевых хабов может уйти около года.
В октябре Волин сообщил, что первый российский импортозамещенный спутник связи планируется запустить в 2026 году.
В октябре 2022-го гендиректор заявил, что предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи, которым, по данным РИА Новости, станет «Экспресс-АМУ4».