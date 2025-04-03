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17:29, 3 апреля 2025Наука и техника

Выпущены серийные российские спутниковые модемы

«Космическая связь» выпустила серийные российские спутниковые модемы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Космическая связь» выпустила серийные российские спутниковые модемы, заявил генеральный директор предприятия Алексей Волин. Об этом сообщает ТАСС.

Модемы работают на сети РТКОММа. «Мы на протяжении года вместе с коллегами из РТКОММа их тестировали у себя на площадке, потому что мы создали на базе Центра космической связи "Медвежьи озера" тестовую площадку, где как раз опробуем решения по импортозамещению», — сказал руководитель.

Волин добавил, что на работы по созданию сетевых хабов может уйти около года.

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В октябре Волин сообщил, что первый российский импортозамещенный спутник связи планируется запустить в 2026 году.

В октябре 2022-го гендиректор заявил, что предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи, которым, по данным РИА Новости, станет «Экспресс-АМУ4».

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